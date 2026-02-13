Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
АлашкертНе начат
Нижний Новгород
11:00
СогдианаНе начат
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Футболист "Локомотива" - об уходе Баринова: незаменимых нет

Форвард "Локомотива" прокомментировал уход Дмитрия Баринова.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Воробьева, в команде спокойно отреагировали на уход Баринова, несмотря на то, что он был ключевым футболистом.

- Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти.
Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути. Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет, - сказал Воробьев в интервью "СЭ".

Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" истекал по окончании текущего сезона и футболист отказался его продлевать. Напомним, что Баринов провел всю карьеру в "Локомотиве" и является воспитанником московского клуба.

После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37 набранными очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится