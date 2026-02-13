Футболист "Локомотива" - об уходе Баринова: незаменимых нет

- Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти.
Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути. Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет, - сказал Воробьев в интервью "СЭ".
Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро. Контракт полузащитника с "железнодорожниками" истекал по окончании текущего сезона и футболист отказался его продлевать. Напомним, что Баринов провел всю карьеру в "Локомотиве" и является воспитанником московского клуба.
После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37 набранными очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.