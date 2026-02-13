Черчесов раскрыл секрет футбольного долголетия Дзюбы

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о футбольном долголетии Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

- Для него главное — цель. Есть задача — он к ней идёт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем.