Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
Отменён
СогдианаОтменён
Оренбург
0 - 0 0 0
Алашкерт1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Черчесов раскрыл секрет футбольного долголетия Дзюбы

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о футбольном долголетии Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Черчесова, у Дзюбы может быть цель, о которой никто не знает. Специалист считает, что такие игроки, как Дзюба, нужны РПЛ.

- Для него главное — цель. Есть задача — он к ней идёт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем.

Рад, что он играет. Вся Премьер-Лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

С осени 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" - в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.

В текущем сезоне нападающий вышел на поле в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт россиянина с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

