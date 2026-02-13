Черчесов раскрыл секрет футбольного долголетия Дзюбы

- Для него главное — цель. Есть задача — он к ней идёт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем.
Рад, что он играет. Вся Премьер-Лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
С осени 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" - в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны.
В текущем сезоне нападающий вышел на поле в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт россиянина с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.