Мор высказался о возможном возвращении Шамара Николсона в РПЛ

- Николсон – неплохой игрок. Но у меня к нему предвзятое и плохое отношение. Он себя позиционировал как парень из плохого района, который ничего не боится. Я очень хорошо помню один момент в конце одного из сезонов, когда "Спартак" боролся за высокое место.
Кажется, это была игра с "Ахматом", ничейный счёт. Шамар вышел на последних минутах. Зиньковский на него навесил, прямо в голову, метр до ворот. Нужно было просто не убрать голову. А вратарь дёрнулся, но не сыграл в мяч, только напугал Николсона.
И Шамар остановился, не сыграл. "Спартак" сыграл вничью и потерял шансы, кажется, на чемпионство. После этого момента Шамар потерял для меня всяческое уважение. Плохо к нему отношусь! - цитирует Мора Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард московского "Спартака" Шамар Николсон может перейти в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Сообщалось, что у южан будет право выкупа футболиста, если им удастся остаться в РПЛ по итогам сезона.
С февраля 2025 года нападающий выступает за мексиканский клуб "Тихуана", ранее он был игроком французского "Клермона", бельгийского "Шерлеруа" и словенского "Домжале", Всего форвард провел за красно-белых во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16+6 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3,2 миллионов евро.
По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9 набранными очками в своем активе.