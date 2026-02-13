В махачкалинском "Динамо" рассказали, будет ли клуб приобретать новых футболистов

- У нас два новичка Воронин и Мешид. Один 2006-го года, другой 2007-го. Надеемся, что скоро будет от них хороший результат.
Ожидаются ли ещё приобретения? Вряд ли, - приводит слова Газизова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно махачкалинское "Динамо" подписало нападающего Дайя Эддина Мешида из алжирского "УСМ Алжир" за 210 тысяч евро. Также клуб расстался с защитником Валентином Пальцевым и защитником Имадеддином Аззи.
По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе.