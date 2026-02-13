Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
Отменён
СогдианаОтменён
Оренбург
0 - 0 0 0
Алашкерт1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

В махачкалинском "Динамо" рассказали, будет ли клуб приобретать новых футболистов

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, клуб приобрел двух новичков в зимнее трансферное окно и другие приобретения не планируются.

- У нас два новичка Воронин и Мешид. Один 2006-го года, другой 2007-го. Надеемся, что скоро будет от них хороший результат.
Ожидаются ли ещё приобретения? Вряд ли, - приводит слова Газизова "Чемпионат".


В зимнее трансферное окно махачкалинское "Динамо" подписало нападающего Дайя Эддина Мешида из алжирского "УСМ Алжир" за 210 тысяч евро. Также клуб расстался с защитником Валентином Пальцевым и защитником Имадеддином Аззи.

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится