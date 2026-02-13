Матчи Скрыть

Воробьев высказался об интересе со стороны "Зенита" и "Краснодара"

Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о возможном переходе в "Зенит" или "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Воробьева, напрямую к нему никто не обращался и в "Локомотиве" уже заявили, что намерены сохранить нынешний состав.

- Читал в интернете — напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить. Но тут...
Я игрок "Локомотива" — все, больше ничего не знаю. А в "Локомотиве" уже сказали, что намерены сохранить текущий состав, - приводит слова Воробьева "СЭ".

Дмитрий Воробьев выступает за московский "Локомотив" с лета 2024 года - форвард вышел на поле в 60 встречах во всех турнирах и отметился 23 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Ранее нападающий был игроком "Оренбурга", "Краснодара-2", "Волгаря", "Сочи" и "Пари НН".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро, контракт нападающего с "железнодорожниками" истекает летом 2027 года. На счету Воробьева также три матча в составе сборной России и один забитый мяч.

