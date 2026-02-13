В руководстве "Динамо" рассказали о цели команды на сезон

- В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться, - приводит слова Ивлева "Известия".
По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.
Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, действующим обладателем трофея является ЦСКА.