Погребняк оценил трансферную кампанию ЦСКА

- На ЦСКА стоит обратить внимание. Команда трансферной кампанией показывает: "Ребята, рано вы нас списали со счетов".
Многие эксперты говорят про "Зенит" и "Краснодар", но давайте не будем торопить события. ЦСКА здорово усилился. Становится интереснее, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно ЦСКА обменял центрального защитника Игоря Дивеева на форварда петербургского "Зенита" Лусиано Гонду. Также "армейцы" приобрели форварда Максима Воронова у "Урала", полузащитника Данилу Козлова у "Краснодара" и подписали защитника "Спортинга" Матеуса Рейса.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе.