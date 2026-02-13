Матчи Скрыть

Погребняк оценил трансферную кампанию ЦСКА

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк оценил трансферную кампанию ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Погребняка, ЦСКА трансферной кампанией показал, что команду рано списали со счетов, ведь "армейцы" здорово усилились.

- На ЦСКА стоит обратить внимание. Команда трансферной кампанией показывает: "Ребята, рано вы нас списали со счетов".

Многие эксперты говорят про "Зенит" и "Краснодар", но давайте не будем торопить события. ЦСКА здорово усилился. Становится интереснее, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно ЦСКА обменял центрального защитника Игоря Дивеева на форварда петербургского "Зенита" Лусиано Гонду. Также "армейцы" приобрели форварда Максима Воронова у "Урала", полузащитника Данилу Козлова у "Краснодара" и подписали защитника "Спортинга" Матеуса Рейса.

По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе.

