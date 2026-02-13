Отец Кокшарова рассказал о будущем нападающего. Им интересовался "Пари НН"

Эдуард Кокшаров, отец форварда "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал о будущем своего сына.

Фото: ФК "Краснодар"

- У Александра действующий контракт с "Краснодаром". В этом клубе он будет восстанавливаться и тренироваться.