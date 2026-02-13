Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
Отменён
СогдианаОтменён
Оренбург
0 - 0 0 0
Алашкерт1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

В руководстве "Динамо" ответили на вопрос, почему клуб почти 50 лет не может стать чемпионом

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев ответил на вопрос, почему клуб на протяжении 50 лет не может стать чемпионом страны.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, сочетание многих факторов несколько раз не позволяло "Динамо" завоевать трофей. Он вспомнил об упущенном чемпионстве в 2024 году и проигранном финале Кубка России в 2022 году.

- Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определённых факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей.

Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в "Лужниках", когда мы проиграли "Спартаку" (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счёт. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с "Краснодаром" (0:1), где были уже буквально на волоске от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, трофей был бы заслуженным, - цитирует Ивлева "Известия".

В последний раз московское "Динамо" завоевывало Кубок России в 1995 году, а становилось чемпионом страны в 1976 году. Напомним, что по итогам сезона-2023/24 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России, уступив в заключительном туре "Краснодару" со счетом 0:1. В случае победы в том матче столичный клуб стал бы чемпионом Российской Премьер-Лиги.

По итогам 18 сыгранных туров "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков. Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка страны.

