В руководстве "Динамо" ответили на вопрос, почему клуб почти 50 лет не может стать чемпионом

- Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определённых факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей.
Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в "Лужниках", когда мы проиграли "Спартаку" (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счёт. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с "Краснодаром" (0:1), где были уже буквально на волоске от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, трофей был бы заслуженным, - цитирует Ивлева "Известия".
В последний раз московское "Динамо" завоевывало Кубок России в 1995 году, а становилось чемпионом страны в 1976 году. Напомним, что по итогам сезона-2023/24 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России, уступив в заключительном туре "Краснодару" со счетом 0:1. В случае победы в том матче столичный клуб стал бы чемпионом Российской Премьер-Лиги.
По итогам 18 сыгранных туров "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков. Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка страны.