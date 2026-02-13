Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
Отменён
СогдианаОтменён
Оренбург
0 - 0 0 0
Алашкерт1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

В "Сочи" объяснили уход Ломаева и Рудакова

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался об уходе двух голкиперов.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Осинькина, уход голкиперов связан с закрытием второй команды, так как стало меньше заявочных мест в основной команде.

- В первую очередь с тем, что была закрыта команда "Сочи-2". Стало чуть меньше заявочных мест.

В этой ситуации надо было отзаявить шесть футболистов. И, к сожалению, на оставшемся время в том числе это коснулось двух вратарей, - цитирует Осинькина "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно "Сочи" покинули два голкипера. Максим Рудаков на правах свободного агента присоединился к "Оренбургу", а Иван Ломаев на данный момент не нашел себе новый клуб и является свободным агентом.

По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.

