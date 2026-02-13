Тюкавин: мы будем биться за Гусева и тренерский штаб

- Посмотрим, все покажет результат. Мы будем биться за Саныча (Ролана Александровича) и его штаб. Весной все покажут результаты, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
В ноябре прошлого года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.
В декабре стало известно, что новым тренером бело-голубых стал Ролан Гусев - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.