Нижний Новгород
Отменён
СогдианаОтменён
Оренбург
0 - 0 0 0
Алашкерт1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Тюкавин: мы будем биться за Гусева и тренерский штаб

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, "Динамо" намерено биться за новый тренерский штаб.

- Посмотрим, все покажет результат. Мы будем биться за Саныча (Ролана Александровича) и его штаб. Весной все покажут результаты, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".

В ноябре прошлого года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, специалист продолжает занимать аналогичный пост в сборной России.

В декабре стало известно, что новым тренером бело-голубых стал Ролан Гусев - контракт с ним рассчитан до конца текущего сезона. В тренерский штаб также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.

