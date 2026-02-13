Ермаков назвал российских футболистов, которые готовы к игре в Европе

- Я думаю, что Алексей Батраков и Матвей Кисляк. Кислый в этом сезоне сделал большой прорыв, молодец!
Мы с ним хорошо общаемся, поддерживаем связь. Но оказывается, что не зазнался еще, отвечает иногда. (Смеется.) - приводит слова Ермакова "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Кисляка семь матчей в составе национальной сборной России и один забитый гол.