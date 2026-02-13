Экс-тренер "Сочи" высказался о возможном переходе Николсона в стан "барсов"

- Тяжело комментировать, потому что мы давно его не видели. Не сказать, что в "Спартаке" он хорошо себя проявил. Поэтому не ясно, в каком состоянии он переходит.
По имени, на бумаге это должно быть усилением, по факту — покажет время. Посмотрим, насколько Осинькин сможет его интегрировать в состав, - цитирует Точилина Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард московского "Спартака" Шамар Николсон может перейти в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Сообщалось, что у южан будет право выкупа футболиста, если им удастся остаться в РПЛ по итогам сезона.
С февраля 2025 года нападающий выступает за мексиканский клуб "Тихуана", ранее он был игроком французского "Клермона", бельгийского "Шерлеруа" и словенского "Домжале", Всего форвард провел за красно-белых во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16+6 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3,2 миллионов евро.