Экс-тренер "Сочи" высказался о возможном переходе Николсона в стан "барсов"

Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о возможном переходе Шамара Николсона в стан южан.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Точилина, на бумаге Николсон выглядит усилением для "Сочи", но нужно смотреть, сможет ли Осинькин интегрировать его в состав.

- Тяжело комментировать, потому что мы давно его не видели. Не сказать, что в "Спартаке" он хорошо себя проявил. Поэтому не ясно, в каком состоянии он переходит.
По имени, на бумаге это должно быть усилением, по факту — покажет время. Посмотрим, насколько Осинькин сможет его интегрировать в состав, - цитирует Точилина Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард московского "Спартака" Шамар Николсон может перейти в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Сообщалось, что у южан будет право выкупа футболиста, если им удастся остаться в РПЛ по итогам сезона.

С февраля 2025 года нападающий выступает за мексиканский клуб "Тихуана", ранее он был игроком французского "Клермона", бельгийского "Шерлеруа" и словенского "Домжале", Всего форвард провел за красно-белых во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16+6 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3,2 миллионов евро.

