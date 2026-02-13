Семин оценил потенциал новичка ЦСКА

- По Козлову могу сказать, что он мне и раньше нравился. Это думающий игрок. У него есть дальнейший потенциал. Другое дело, будет ли у него игровое время в ЦСКА. Ведь из "Краснодара" он уходил, потому что мало играл. От него зависит.
Если его приглашают, значит, его видят в основном составе. Ему надо играть. Это несомненно талантливый парень, - цитирует Семина "Чемпионат".
Вчера, 12 февраля, ЦСКА объявил о переходе Данилы Козлова из "Краснодара" - ориентировочная сумма трансфера составляет 1,65 миллионов евро, футболист заключил контракт со столичным клубом до лета 2029 года.
В текущем сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее футболист выступал за калининградскую "Балтику" и петербургский "Зенит". Рыночная стоимость 21-летнего футболиста, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.