Мор высказался о возможном переходе Вахании в "Краснодар"

- У "быков" уже есть два правых защитника. Есть Жубал, Гонсалес, Пальцев. Да, Вахания может сыграть слева.
Это просто россиянин в ротацию, чисто для обоймы. Не более того, - цитирует Мора Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что защитник "Ростова" Илья Вахания в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в "Краснодар", но перейдет в стан "быков" лишь в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне защитник вышел на поле в 22 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.