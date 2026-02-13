Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Мор высказался о возможном переходе Вахании в "Краснодар"

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о возможном переходе защитника "Ростова" Ильи Вахании в "Краснодар".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Мора, Вахания нужен "Краснодару" лишь для ротации.

- У "быков" уже есть два правых защитника. Есть Жубал, Гонсалес, Пальцев. Да, Вахания может сыграть слева.
Это просто россиянин в ротацию, чисто для обоймы. Не более того, - цитирует Мора Metaratings.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что защитник "Ростова" Илья Вахания в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в "Краснодар", но перейдет в стан "быков" лишь в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне защитник вышел на поле в 22 встречах и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

