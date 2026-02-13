Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
Согдиана1 тайм
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Точилин: если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе

Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в чемпионат Бразилии.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Точилина, Кисляку не стоит ехать в чемпионат Бразилии, а следует сосредоточиться на пути в европейский клуб.

- Если мы говорим о Кисляке, то, наверное, преждевременно в таком возрасте ехать в бразильский чемпионат. Как правило, оттуда молодые футболисты едут к нам для того, чтобы дальше попасть в Европу.

Это как ступенька. Поэтому ехать в обратном направлении... Если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе, - цитирует Точилина Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские "Палмейрас" и "Фламенго" заинтересованы в приобретении полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Сообщалось, что главный тренер "Палмейраса" дал добро на переход российского футболиста.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Кисляка семь матчей в составе национальной сборной России и один забитый гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится