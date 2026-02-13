Точилин: если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе

- Если мы говорим о Кисляке, то, наверное, преждевременно в таком возрасте ехать в бразильский чемпионат. Как правило, оттуда молодые футболисты едут к нам для того, чтобы дальше попасть в Европу.
Это как ступенька. Поэтому ехать в обратном направлении... Если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе, - цитирует Точилина Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские "Палмейрас" и "Фламенго" заинтересованы в приобретении полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Сообщалось, что главный тренер "Палмейраса" дал добро на переход российского футболиста.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Кисляка семь матчей в составе национальной сборной России и один забитый гол.