Точилин: если Кисляк хочет расти дальше, то надо думать больше о Европе

Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о возможном переходе Матвея Кисляка в чемпионат Бразилии.

Фото: ПФК ЦСКА

- Если мы говорим о Кисляке, то, наверное, преждевременно в таком возрасте ехать в бразильский чемпионат. Как правило, оттуда молодые футболисты едут к нам для того, чтобы дальше попасть в Европу.