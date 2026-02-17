Булыкин: "Локомотив" может побороться за золото, почему нет?

"Учитывая наш чемпионат, можно побороться за золото. Состав хороший, есть топ-футболисты. У "Локомотива" всегда есть задор, Алексей Батраков и желание играть на победу.
Это будет очень сложно, но почему нет?" - сказал Булыкин "Матч ТВ".
На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.
Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".