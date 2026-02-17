Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЮвентусНе начат
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Булыкин: "Локомотив" может побороться за золото, почему нет?

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Дмитрий Булыкин заявил, что "Локомотив" может побороться за чемпионство РПЛ.

"Учитывая наш чемпионат, можно побороться за золото. Состав хороший, есть топ-футболисты. У "Локомотива" всегда есть задор, Алексей Батраков и желание играть на победу.

Это будет очень сложно, но почему нет?" - сказал Булыкин "Матч ТВ".

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 18-ти матчах. Подопечные Михаила Галактионова одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится