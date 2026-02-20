Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Экс-игрок "Зенита" – о составе команды: хотелось бы, чтобы молодые получали шансы

Бывший полузащитник "Зенита", селекционер клубной академии клуба Игорь Зазулин высказался о составе команды после закрытия зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Зенит"
Зазулин считает, что молодые воспитанники академии "Зенита" должны быть ближе к составу команды.

"Понятно, что любой тренер хочет получить футболистов как можно лучше и качественнее. Но надо еще помнить про лимит на легионеров. С этим у "Зенита" тоже есть вариативность — вратарская позиция, Глушенков, Мостовой, Соболев, Дивеев, Алип...

Хотелось бы, чтобы и кто-то из наших молодых, тот же Данька Кондаков, был поближе к составу и получал шансы", — приводит слова Зазулина "РБ Спорт".


"Зенит" в текущее трансферное окно усилился полузащитником Джоном Джоном, который ранее выступал за "Ред Булл Барагантино". Также состав санкт-петербуржцев пополнил колумбийский нападающий Джон Дуран, игравший за "Аль-Наср".

Команда Сергея Семака на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко. "Зенит" проведет первый матч после зимнего перерыва 27 февраля. В этот день сине-бело-голубые примут дома "Балтику".

