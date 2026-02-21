Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
АктобеЗавершен
Спартак
5 - 2 5 2
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
ЛокомотивЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
БарсЗавершен

"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче. Саусь забил дебютный гол

Товарищеский матч "Спартака" и "Ростова" завершился победой московского клуба со счетом 5:2.
Фото: ФК "Спартак"
Голами за "Спартак" отличились атакующий полузащитник Эсекьель Барко, правый вингер Тео Бонгонда, правый полузащитник Владислав Саусь, дубль оформил нападающий Пабло Солари. За "Ростов" мячи забили вингер Роналдо и защитник Виктор Мелехин.

Товарищеские матчи

Голы: Барко, 31 (пен), Солари, 54, 71, Бонгонда, 77, Саусь, 80 - Роналдо, 64, Мелехин, 90.

"Спартак": Максименко (Довбня, 81), Джику, Ву (Литвинов, 46), Рябчук (Дмитриев, 46), Денисов (Саусь, 74), Умяров, Жедсон (Мартинс, 74), Барко (Бонгонда, 74), Маркиньос (Зобнин, 64), Солари (Заболотный, 74), Угальде (Гарсия, 64).

"Ростов": Ятимов, Мелёхин, Семенчук, Вахания (Лангович, 73), Чистяков, Миронов, Мохебби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится