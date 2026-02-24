Матчи Скрыть

Денисов объяснил, почему слова Смолова не имеют для него большого значения

Защитник "Спартака" Даниил Денисов отреагировал на критику со стороны Федора Смолова.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Денисова, задача Смолова - просмотры его шоу, поэтому он не воспринимает критику со стороны экс-игрока сборной России.

- Ты правильно сказал: Смолов – большой футболист. Он прошел через очень тяжелую ситуацию, его фигачила вся страна. В "Спартаке" есть Рома Зобнин – у него было что-то похожее после паса в матче с Данией на Евро-2020. Прожив такое, Зоба всегда пытается всех поддержать, он положительный человек. У него нет задачи кому-то что-то посоветовать, это происходит естественно.

У Смолова задача есть ­– просмотры его шоу. Я все прекрасно понимаю, поэтому для меня его слова не имеют большого значения, - сказал Денисов в интервью Sports.ru

Ранее Федор Смолов раскритиковал игру защитника московского "Спартака" Даниила Денисова. Форвард заявил, что его удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у футболиста, который выступает за красно-белых.

Денисов выступает за столичный клуб с лета 2022 года - всего он провел за "Спартак" во всех турнирах 139 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 11 результативных передач. На счету защитника один матч в составе национальной команды России, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2030 года.

Федор Смолов на данный момент является свободным агентом - летом прошлого года нападающий покинул "Краснодар" после чемпионского сезона. В текущем сезоне форвард выступал в Кубке России за медиафутбольный клуб Broke Boys.

