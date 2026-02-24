Агент Сафонов рассказал, как "Динамо" может спасти сезон

- Думаю, что "Динамо" бросит все силы на Кубок России, а как по-другому-то? В чемпионате слишком большой отрыв. Даже если вы выиграете все 12 матчей, то это не гарантирует вам места в тройке.
Все понимают, что сезон спасти можно только победой в Кубке. Думаю, игроки это прекрасно понимают, - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре прошлого года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист работал в клубе с июня. В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера - соглашение с ним рассчитано до конца текущего сезона.
После 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в сем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России "Динамо" предстоит сыграть с московским "Спартаком".