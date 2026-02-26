Непомнящий отреагировал на слухи о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА

- Знаем примеры, когда игрок хорошего уровня вынужден через некоторое время покинуть команду.
Конечно, есть имя и серьёзная история, но тут важным будет вопрос адаптации, - передаёт слова Непомнящего "Матч ТВ".
33-летний бразилец недавно стал свободным агентом после расторжения контракта с "Васко да Гама". За свою карьеру он поиграл за ряд топ-клубов, включая "Ливерпуль" и "Барселону".
После 18 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой позиции в таблице. 1 марта столичный коллектив в гостях сыграет с "Ахматом".