Непомнящий отреагировал на слухи о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о слухах, связывающих ЦСКА с атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо.
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, громкое имя не гарантирует успешной игры в новой команде, поскольку ключевым фактором остаётся адаптация.

- Знаем примеры, когда игрок хорошего уровня вынужден через некоторое время покинуть команду.

Конечно, есть имя и серьёзная история, но тут важным будет вопрос адаптации, - передаёт слова Непомнящего "Матч ТВ".

33-летний бразилец недавно стал свободным агентом после расторжения контракта с "Васко да Гама". За свою карьеру он поиграл за ряд топ-клубов, включая "Ливерпуль" и "Барселону".

После 18 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой позиции в таблице. 1 марта столичный коллектив в гостях сыграет с "Ахматом".

