Актриса фильмов для взрослых готова устроить марафон с российским футболистом

"Я сейчас загуглила Арсена — какой он хорошенький! Не слышала о нём.
Обязательно подумаю о том, чтобы поддержать Захаряна. Молодым талантам нужно помогать мотивацией.
Шестнадцать ли часов? Да, мне всё-таки нужно ещё поспать", — сказала Мэри Рок в беседе со Sport24.
Девушка живёт и работает в Испании. Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года. В данный момент на его счету — 61 матч, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи в составе "Сосьедада" в официальных турнирах, включая 17 игр и один гол в сезоне 2025/2026.
Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.