Актриса фильмов для взрослых готова устроить марафон с российским футболистом

Российская актриса фильмов для взрослых Мэри Рок выразила готовность поддержать отечественного футболиста.
Фото: личный архив Мэри Рок
Рок отметила полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, назвав его "хорошеньким". Ранее Мэри обещала 16-часовой секс-марафон российскому лыжнику Савелию Коростелёву, если он добудет олимпийскую медаль. Награду Коростелёв так и не завоевал.

"Я сейчас загуглила Арсена — какой он хорошенький! Не слышала о нём.

Обязательно подумаю о том, чтобы поддержать Захаряна. Молодым талантам нужно помогать мотивацией.

Шестнадцать ли часов? Да, мне всё-таки нужно ещё поспать", — сказала Мэри Рок в беседе со Sport24.

Девушка живёт и работает в Испании. Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года. В данный момент на его счету — 61 матч, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи в составе "Сосьедада" в официальных турнирах, включая 17 игр и один гол в сезоне 2025/2026.

Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.

