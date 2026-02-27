Матчи Скрыть

Бараса поделился мнением о шансах "Спартака" попасть в топ-3

Бывший футболист "Крыльев Советов" Нериус Бараса оценил шансы московского "Спартака" завершить сезон 2025/2026 в первой тройке команд Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
После 18 туров красно-белые с 29 очками располагаются на 6 месте турнирной таблицы РПЛ. По мнению Барасы, многое будет зависеть от того, как новому главному тренеру удастся сплотить футболистов.

"Игроки у "Спартака" сильные, посмотрим, как новый главный тренер их объединит. Плюс в том, что Карседо уже работал в клубе, он понимает менталитет местных футболистов и как здесь всё устроено.

Но в тройке москвичей я не вижу", — отметил Бараса в беседе с "Матч ТВ".

Хуан Карлос Карседо в 2012 году работал ассистентом главного тренера "Спартака" Унаи Эмери. 5 января 2026 года он вернулся в клуб в должности главного тренера.

Первый официальный матч под руководством Карседо "Спартак" проведёт в воскресенье, 1 марта, в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Встреча стартует в 16:30 мск.

