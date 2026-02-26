Матчи Скрыть

МВД возбудило дела в отношении девяти российских арбитров - РБК

Следственный департамент МВД изучает эпизоды возможного получения вознаграждений за влияние на исход официальных матчей.
Фото: ФК "Динамо"
Новые факты появились в ходе расследования уголовного дела, связанного с бывшим руководством "Торпедо".

По данным источников, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК РФ предъявлены ряду арбитров высших российских лиг. Речь идёт о судьях РПЛ Егоре Егорове, Иване Сараеве и Владиславе Целовальникове, а также арбитров Первой лиги Юрии Карпове, Максиме Перезве, Германе Коваленко, Кирилле Силантьеве и Олеге Соколове. Фигурантом дела также проходит экс-арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

В РПЛ после 18 туров лидирует "Краснодар" с 40 очками. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 баллов соответственно. Уже завтра, 27 февраля, чемпионат России возобновится после зимней паузы.

Источник: РБК

