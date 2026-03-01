Как минимум в трёх играх 19 тура РПЛ арбитры неоднозначно решали спорные эпизоды — это случилось в матчах "Зенит" — "Балтика" (1:0), "Оренбург" — "Акрон" (2:0) и "Локомотив" — "Пари НН" (2:1).
"Я очень надеюсь на то, что борьбу за чемпионство решит именно футбол. Это ключевое", — передаёт слова Сперцяна "Чемпионат".
На данный момент "Краснодар" с 43 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Быки" являются действующими чемпионами страны.
Сперцян высказался о влиянии судейских решений на борьбу за чемпионство
Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился мнением о спорных судейских решениях в матчах Российской Премьер-Лиги.
