Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Сперцян высказался о влиянии судейских решений на борьбу за чемпионство

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился мнением о спорных судейских решениях в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
Как минимум в трёх играх 19 тура РПЛ арбитры неоднозначно решали спорные эпизоды — это случилось в матчах "Зенит" — "Балтика" (1:0), "Оренбург" — "Акрон" (2:0) и "Локомотив" — "Пари НН" (2:1).

"Я очень надеюсь на то, что борьбу за чемпионство решит именно футбол. Это ключевое", — передаёт слова Сперцяна "Чемпионат".

На данный момент "Краснодар" с 43 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Быки" являются действующими чемпионами страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится