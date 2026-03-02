Защитник "Зенита" выделил самого сильного футболиста сине-бело-голубых

- Наверное, Вендел. Когда он спиной, у него невозможно мяч отобрать, да и вообще — в какой бы позиции ни был, всегда выйдет победителем.
Без шансов. Он резкий, выносливый, на мяче хорош, нет слабых сторон у человека, - приводит слова Бардачева "Чемпионат".
Вендел выступает за петербургский "Зенит" с октября 2020 года, всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 167 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 39 результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 15 миллионов евро, контракт бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".