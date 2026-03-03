По информации Marca, игрок сборной Бразилии выбыл до конца текущего сезона и пропустит ЧМ-2026.
Травма была получена вчера, 2 марта, в матче "Реала" против "Хетафе". Родриго вышел на поле в начале второго тайма и доиграл до конца встречи, несмотря на повреждение. Подопечные Альваро Арбелоа уступили со счетом 0:1.
Бразильский футболист выступает за "Реал" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за мадридский клуб вингер провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Игрок "Реала" Родриго порвал "кресты" - Marca
Футболист "Реала" Родриго получил разрыв крестообразной связки колена.
Фото: Getty Images