Игрок "Реала" Родриго порвал "кресты" - Marca

Футболист "Реала" Родриго получил разрыв крестообразной связки колена.
По информации Marca, игрок сборной Бразилии выбыл до конца текущего сезона и пропустит ЧМ-2026.

Травма была получена вчера, 2 марта, в матче "Реала" против "Хетафе". Родриго вышел на поле в начале второго тайма и доиграл до конца встречи, несмотря на повреждение. Подопечные Альваро Арбелоа уступили со счетом 0:1.

Бразильский футболист выступает за "Реал" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за мадридский клуб вингер провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

