Дьяков прокомментировал ситуацию с Кордобой

Бывший игрок "Ростова" Виталий Дьяков высказался о ситуации с выкриками болельщиков ЦСКА в сторону нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
Дьяков считает, что за такие моменты клубы будут наказывать матчами без болельщиков.

"Не знаю, как с этим бороться.
За кричалки болельщиков, я думаю, будут наказываться клубы закрытием трибун.
Может, вообще несколько матчей без зрителей скажут проводить", - сказал Дьяков "РБ Спорт".

Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.

