Дьяков прокомментировал ситуацию с Кордобой

"Не знаю, как с этим бороться.
За кричалки болельщиков, я думаю, будут наказываться клубы закрытием трибун.Может, вообще несколько матчей без зрителей скажут проводить", - сказал Дьяков "РБ Спорт".
Вчера, 4 марта, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 3:1 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. После встречи в "Краснодаре" заявили, что болельщики красно-синих оскорбляли форварда Джона Кордоба на расовой почве - сообщалось, что клуб обратится в ЭСК РФС по данному эпизоду.