Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

Комличенко: игра у "Локомотива" идет

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко оценил игру "железнодорожников" в последних матчах.
Фото: ФК "Локомотив"
Нападающий считает, что игра у команды идет.

"Пока все хорошо, структура игры команды не поменялась. Игра у команды идет. Дай бог, чтобы и дальше так было", - сказал Комличенко "РБ Спорт".

Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.

В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится