Комличенко: игра у "Локомотива" идет

Нападающий считает, что игра у команды идет.
"Пока все хорошо, структура игры команды не поменялась. Игра у команды идет. Дай бог, чтобы и дальше так было", - сказал Комличенко "РБ Спорт".
Сегодня, 5 марта, "Локомотив" одолел тульский "Арсенал" в четвертьфинальном матче Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожников". Голами в составе москвичей отличились Евгений Морозов и Артем Карпукас. За "Арсенал" забил Кирилл Большаков. На 84-й минуте Алексей Батраков ("Локомотив") не реализовал пенальти.
В полуфинале Пути регионов Кубка России "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов".
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко оценил игру "железнодорожников" в последних матчах.
Фото: ФК "Локомотив"