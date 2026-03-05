Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен
Динамо
5 - 2 5 2
СпартакЗавершен

"Динамо" увеличило преимущество над "Спартаком" до двух мячей

Московское "Динамо" забило третий гол в матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со "Спартаком".
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
Голом отличился Давид Рикардо. До этого дублем отличился Муми Нгамалё. За "Спартак" забил Манфред Угальде. Счет к 71-й минуте 3:1 в пользу "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится