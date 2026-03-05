Угальде обошёл Адриано и Понсе по голам за "Спартак"

Костариканский форвард отличился в гостевой встрече против "Динамо" в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Гол позволил спартаковцам восстановить равновесие в счёте - 1:1.
Этот мяч стал для Угальде 26-м за время выступлений в составе московской команды. По данному показателю он обошёл нескольких экс-футболистов "Спартака". Речь идёт о Луисе Адриано, Эсекьеле Понсе, Игоре Шалимове и Валерии Андрееве, каждый из которых завершил выступления за клуб с 25 забитыми мячами.
Костариканец присоединился к "Спартаку" в январе 2024 года. Тогда столичный клуб оформил с нападающим контракт сроком на четыре с половиной года. До перехода в РПЛ Угальде выступал в чемпионате Нидерландов за "Твенте".
Источник: Sport24