Погребняк назвал тренера, который может помочь "Спартаку"

"Наверное, Гвардиола. Больше даже не знаю кто им может помочь.С финансированием проблем нет, поэтому, может быть, тренер. Что касается Карседо, я вообще без понятия кто он и откуда его взяли", - сказал Погребняк Sport24.
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 19-ти матчах. С начала января клуб возглавляет Хуан Карлос Карседо.
Пеп Гвардиола является главным тренером английского "Манчестер Сити". Испанский специалист стал шестикратным чемпионом Англии, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов.