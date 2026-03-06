Матчи Скрыть

Погребняк назвал тренера, который может помочь "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Павел Погребняк высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Павел Погребняк заявил, что Пеп Гвардиола может помочь "Спартаку".

"Наверное, Гвардиола. Больше даже не знаю кто им может помочь.
С финансированием проблем нет, поэтому, может быть, тренер. Что касается Карседо, я вообще без понятия кто он и откуда его взяли", - сказал Погребняк Sport24.

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 19-ти матчах. С начала января клуб возглавляет Хуан Карлос Карседо.

Пеп Гвардиола является главным тренером английского "Манчестер Сити". Испанский специалист стал шестикратным чемпионом Англии, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов.

