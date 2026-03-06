Попов раскритиковал форварда "Зенита" Соболева

"Соболев не выйдет в основе против "Оренбурга". Дуран намного сильнее — это элитный игрок мирового уровня, он играл в АПЛ. Дуран будет играть с "Оренбургом", хоть Соболев и забил "Балтике".
Александр очень слабый. Он забил случайно, попал между ног защитнику.
Я понимаю, если бы он в уголок положил на мастерстве… В предыдущей игре с "Балтикой" Соболев запорол все моменты своими пяточками, хотя надо было принимать мячи. Детский сад", — отметил Попов в беседе с Metaratings.
Всего в текущем сезоне Александр Соболев провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России на его счету — 8 игр, 3 гола и один ассист.