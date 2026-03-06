Матчи Скрыть

Попов раскритиковал форварда "Зенита" Соболева

Бывший футболист "Рубина" Алексей Попов поделился мнением об уровне игры нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
В матче 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с "Балтикой" Соболев забил единственный мяч на 79-й минуте, что позволило "Зениту" пройти в первый этап полуфинала Пути регионов. Несмотря на это, Попов считает Александра слабым футболистом.

"Соболев не выйдет в основе против "Оренбурга". Дуран намного сильнее — это элитный игрок мирового уровня, он играл в АПЛ. Дуран будет играть с "Оренбургом", хоть Соболев и забил "Балтике".

Александр очень слабый. Он забил случайно, попал между ног защитнику.

Я понимаю, если бы он в уголок положил на мастерстве… В предыдущей игре с "Балтикой" Соболев запорол все моменты своими пяточками, хотя надо было принимать мячи. Детский сад", — отметил Попов в беседе с Metaratings.

Всего в текущем сезоне Александр Соболев провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России на его счету — 8 игр, 3 гола и один ассист.

