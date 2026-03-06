Матчи Скрыть

"Семак опять начудил". Бубнов - о матче "Зенита" и "Балтики"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о матче Кубка России между "Зенитом" и "Балтикой".
Фото: ФК "Балтика"
Александр Бубнов заявил, что в матче Кубка России "Зенит" сыграл плохо.

"В первой игре "Балтика" всё проиграла. А вот во второй игре "Зенит" сыграл откровенно плохо. Он не просто слабо сыграл, а плохо. И мог погореть.

Семаку нужно было обязательно выигрывать, но он опять с составом начудил", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

3 марта на "Ростех Арене" состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Соболев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится