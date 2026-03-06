"Семак опять начудил". Бубнов - о матче "Зенита" и "Балтики"

"В первой игре "Балтика" всё проиграла. А вот во второй игре "Зенит" сыграл откровенно плохо. Он не просто слабо сыграл, а плохо. И мог погореть.
Семаку нужно было обязательно выигрывать, но он опять с составом начудил", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
3 марта на "Ростех Арене" состоялся матч 1/4 финала Пути регионов между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Соболев.