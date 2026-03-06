Ещенко ответил, чего не хватает "Спартаку"

"Думаю, "Спартаку" не хватает именно духа своей команды.Они с "Сочи" пропустили два, сейчас пропустили пять… Нет такой злости, какую мы видели у ЦСКА с "Краснодаром". Ярости, агрессии… Того духа, которым "Спартак" всегда отличался", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
Вчера, 5 марта, "Спартак" встречался с московским "Динамо" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 2:5.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 19-ти матчах.