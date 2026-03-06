Матчи Скрыть

Павлюченко раскритиковал "Спартак" за игру против "Динамо"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал крупное поражение команды от московского "Динамо" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Вчера, 5 марта, красно-белые уступили бело-голубым со счётом 2:5. По мнению Павлюченко, спартаковцы провели очень плохую игру.

"Очень безобразный матч. Хотя в первом тайме "Спартак" после 20-й минуты более-менее взял игру под контроль, забили гол. Казалось, всё нормально, должны додавить во втором тайме.

Но я не понимаю, что оборона команды делала во втором тайме. У меня даже в голову не приходят такие действия, которые совершали защитники.

Сказать, что "Динамо" прям переиграло "Спартак" нельзя. В принципе, игра была равная. Но были глупые ошибки, сами себе привезли голы. Если в атаке ещё более-менее что-то создавалось, то в обороне так играть нельзя", — отметил Павлюченко в разговоре с "Чемпионатом".

За "Динамо" голы забили Муми Нгамалё (5', 67'), Давид Рикардо (70'), Константин Тюкавин (73') и Максим Осипенко (83'). В составе "Спартака" забитыми мячами отметились Манфред Угальде (30') и Кристофер Перейра (90+2').

Ответная встреча команд пройдёт на "Лукойл Арене" 18 марта.

