Бубнов отреагировал на слова Талалаева в поддержку "Краснодара"

Бывший защитник "Динамо" и "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева о поддержке "Краснодара" в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Балтика"
Андрей Викторович произнёс эту фразу после поражения "Балтики" от "Зенита" (0:1) в 19 туре Российской Премьер-Лиги.

"Он не случайно это сказал, но для чего — я так и не понял. Наверное, намекал на то, что поздравляет "Зенит", но болеть будет за "Краснодар".

Ну, во-первых, "Зенит" в твоих поздравлениях не нуждается. Они обыграли не "Барселону" с "Реалом", а всего лишь тебя. Во-вторых, ты будешь за "Краснодар" болеть? Ну, "Зенит" с тобой уже сыграл", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

По итогам 19 туров лидером турнирной таблицы РПЛ с 43 очками является "Краснодар". "Зенит" располагается на второй строчке с 42 баллами в активе. "Балтика" Андрея Талалаева замыкает топ-5 РПЛ с 35 очками.

