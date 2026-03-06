Бубнов отреагировал на слова Талалаева в поддержку "Краснодара"

"Он не случайно это сказал, но для чего — я так и не понял. Наверное, намекал на то, что поздравляет "Зенит", но болеть будет за "Краснодар".
Ну, во-первых, "Зенит" в твоих поздравлениях не нуждается. Они обыграли не "Барселону" с "Реалом", а всего лишь тебя. Во-вторых, ты будешь за "Краснодар" болеть? Ну, "Зенит" с тобой уже сыграл", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
По итогам 19 туров лидером турнирной таблицы РПЛ с 43 очками является "Краснодар". "Зенит" располагается на второй строчке с 42 баллами в активе. "Балтика" Андрея Талалаева замыкает топ-5 РПЛ с 35 очками.