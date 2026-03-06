Агент Сантоса ответил, есть ли у игрока шансы попасть на ЧМ-2026

Фото: ФК "Зенит"

"Я ожидаю вызова Дугласа на чемпионат мира, учитывая, что он продемонстрировал с Анчелотти", — отметил Фрейтас в разговоре со "Спорт-Экспрессом"

За основную сборную Бразилии футболист провёл 3 игры.Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии ещё в 2016 году в товарищеском матче с национальной командой Панамы (2:0). Он также был в заявке на Кубок Америки Сентенарио (2016), но затем перестал вызываться в сборную.Новый вызов Сантос получил в 2025 году: провёл одну игру южноамериканского отбора на чемпионат мира (против Чили, 3:0) и одну товарищескую встречу (Южная Корея, 5:0). Результативными действиями в составе сборной Бразилии Дуглас не отличался.Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.