Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Селюк: Артига - один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу "Рубина" над "Краснодаром" (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
По словам Селюка, "Рубин" еще не играет в тот футбол, который ставит Артига, но уже сейчас смог доставить проблемы "Краснодару".

- Для меня эта победа казанцев не является неожиданной. "Рубин" ещё не играет в тот футбол, который проповедует Артига, но казанский клуб грамотно играл и доставил много проблем краснодарцам.

Я об этом говорил ещё до назначения Франка. Артига – это один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию, - цитирует Селюка Metaratings.

В 20 туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе казанцев отметились Гришпи и Нижегородов, автором забитого мяча в составе краснодарцев стал Кордоба, поразивший ворота в компенсированное время.

По итогам 20 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками. Подопечные Франка Артиги располагаются на восьмой строчке в таблице с 26 баллами в своем активе.

