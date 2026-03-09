Селюк: Артига - один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу "Рубина" над "Краснодаром" (2:1).

Фото: ФК "Рубин"

- Для меня эта победа казанцев не является неожиданной. "Рубин" ещё не играет в тот футбол, который проповедует Артига, но казанский клуб грамотно играл и доставил много проблем краснодарцам.