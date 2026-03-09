Селюк: Артига - один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию

- Для меня эта победа казанцев не является неожиданной. "Рубин" ещё не играет в тот футбол, который проповедует Артига, но казанский клуб грамотно играл и доставил много проблем краснодарцам.
Я об этом говорил ещё до назначения Франка. Артига – это один из лучших тренеров, которые приезжали в Россию, - цитирует Селюка Metaratings.
В 20 туре Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на домашнем стадионе одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе казанцев отметились Гришпи и Нижегородов, автором забитого мяча в составе краснодарцев стал Кордоба, поразивший ворота в компенсированное время.
По итогам 20 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками. Подопечные Франка Артиги располагаются на восьмой строчке в таблице с 26 баллами в своем активе.