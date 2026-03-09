Полузащитник "Динамо" высказался о турнирном положении команды

- Ситуация такая, какая она есть. Нам есть за что бороться. Для нас все игры важные, нам нужно побеждать.
Надо быть реалистами, соглашусь, что тройка от нас далеко. Но мы не говорим о задачах в РПЛ, нам надо идти вперёд — посмотрим, что будет в итоге, - приводит слова Фомина "Чемпионат".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над ЦСКА со счетом 4:1, в 19 туре российского чемпионата бело-голубые на домашнем стадионе выиграли у самарских "Крыльев Советов" со счетом 4:0.
По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 набранными очками в своем активе. В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России бело-голубые на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2.