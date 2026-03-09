Спортивный комментатор раскритиковал российского футболиста "Зенита"

По словам Орлова, Глушенков перестал обострять и приносить результат.
- Что происходит с Глушенковым? Куда все делось? Ничего же не получается. Ни ударов. Ни передач. Где конкретика? Мало остроты, мало! От него ждут совсем другого футбола. Максим вышел на своей любимой позиции — справа в атаке. Луиса Энрике перевели налево. Но ему там пока не с кем сыграться, - цитирует Орлова "СЭ".
В нынешнем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро.
Вчера, 8 марта, команда Сергея Семака на выезде уступила "Оренбургу" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. По итогам 20 сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице с 42 набранными очками.
Фото: ФК "Зенит"