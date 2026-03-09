Орлов объяснил поражение "Зенита" от "Оренбурга"

По словам Орлова, "Зенит" расслабился и не смог настроиться, а оренбуржцы превзошли соперника в желании.
- Почему "Зенит" отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя... "Оренбург" превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной, - цитирует Орлова "СЭ".
Вчера, 8 марта, петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились Александр Соболев, Эмиль Ценов и Евгений Болотов. Петербуржцы не реализовали два удара с одиннадцатиметровой отметки - Андрей Мостовой во втором тайме и Густаво Мантуан в первой половине встречи пробили мимо ворот.
По итогам 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 42 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 13 месте с 18 баллами в своем активе.
