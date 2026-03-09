Агент Джикии высказался о будущем защитника

- Сейчас не самое лучшее время рассказывать про варианты.
Единственное, могу сказать, что уже сейчас мы работаем над этим вопросом, и как только будем понимать, что ситуация решилась таким или иным образом, мы обязательно поделимся информацией, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Георгий Джикия в летнее трансферное окно перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт. Всего защитник провел за клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро.
Ранее Джикия выступал за подмосковные "Химки", московский "Спартак", дзержинский "Химки" и "Спартак" Нальчик.