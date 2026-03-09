Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Агент Джикии высказался о будущем защитника

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Антальяспор"
По словам Кузьмичева, уже сейчас начался поиск вариантов для продолжения карьеры Джикии.

- Сейчас не самое лучшее время рассказывать про варианты.
Единственное, могу сказать, что уже сейчас мы работаем над этим вопросом, и как только будем понимать, что ситуация решилась таким или иным образом, мы обязательно поделимся информацией, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

Георгий Джикия в летнее трансферное окно перешел в турецкий "Антальяспор" на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт. Всего защитник провел за клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро.

Ранее Джикия выступал за подмосковные "Химки", московский "Спартак", дзержинский "Химки" и "Спартак" Нальчик.

