Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Пименов прокомментировал победу "Динамо" над ЦСКА

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался о победе "Динамо" над ЦСКА (4:1) в 20 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пименова, "Динамо" впечатлило, однако удаление в составе ЦСКА внесло серьезные коррективы.

- "Динамо" впечатлило! При этом раннее удаление у ЦСКА вынесло серьезные коррективы в игру армейцев.

Смотрим дальше за "Динамо". Играют они красиво, поздравляю команду с победой! - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Московское "Динамо" одержало выездную победу над ЦСКА в 20 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль, Бителло и Иван Сергеев. Автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.

По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками. ЦСКА на данный момент занимает четвертое место с 36 баллами в своем активе.

