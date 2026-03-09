Пименов прокомментировал победу "Динамо" над ЦСКА

- "Динамо" впечатлило! При этом раннее удаление у ЦСКА вынесло серьезные коррективы в игру армейцев.
Смотрим дальше за "Динамо". Играют они красиво, поздравляю команду с победой! - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
Московское "Динамо" одержало выездную победу над ЦСКА в 20 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Николас Маричаль, Бителло и Иван Сергеев. Автором забитого мяча в составе красно-синих стал Мойзес. В первом тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду "армейцев" Лусиано Гонду.
По итогам 20 сыгранных туров команда Ролана Гусева располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками. ЦСКА на данный момент занимает четвертое место с 36 баллами в своем активе.