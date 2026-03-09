- Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате.
У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали "год рождения - 1931-й". Эта дата исторически оправдана.
Правильно перенести столетие на 2031-й год! - приводит слова Лукосяка "РИА Новости".
По итогам 20 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 20 туре чемпионата России петербуржцы на выезде уступили "Оренбургу" со счетом 1:2.
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, краснодарцы впервые в истории завоевали золотые медали. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.