Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
16:30
АхматНе начат
Спартак
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
14:00
УралНе начат
Шинник
15:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
17:00
Волга УлНе начат

Историк назвал правильный год для празднования юбилея "Зенита"

Футбольный историк Юрий Лукосяк рассказал, в каком году на самом деле "Зенит" должен праздновать столетие.
Фото: ФК "Зенит"
По словам историка, столетие "Зенита" нужно праздновать в 2031 году.

- Моя позиция сформировалась давно. Ведь даже если разобраться в исторической литературе, то мы никогда не говорили об этой дате.
У нас многие десятилетия, начиная с 1950-х в исторических справках везде писали "год рождения - 1931-й". Эта дата исторически оправдана.

Правильно перенести столетие на 2031-й год! - приводит слова Лукосяка "РИА Новости".

По итогам 20 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 42 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 20 туре чемпионата России петербуржцы на выезде уступили "Оренбургу" со счетом 1:2.

По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России, краснодарцы впервые в истории завоевали золотые медали. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

