Лончар оценил результат матча "Спартак" - "Акрон"

Полузащитник "Акрона" Стефан Лончар подвел итоги матча 20 тура РПЛ со "Спартаком" (3:4).
Фото: ФК "Акрон"
По словам Лончара, "Акрон" наиграл на ничью в матче со "Спартаком".

- Особо и ничего сказать. Сначала мы забили гол, а потом у нас пошли ошибки через центр поля, теряли мячи. "Спартак" этим пользовался, потому что они быстрее нас.
На второй тайм мы вышли лучше. Они просто воспользовались нашими ошибками. Не хочу сказать, что мы должны были победить, но на ничью хотя бы наиграли. Я поздравляю "Спартак" с этой победой, - цитирует Лончара "Советский спорт".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, в составе гостей - Максим Болдырев (дубль) и Жилсон Беншимол (пенальти). Гостям по ходу встречи удалось отыграться со счета 1:3.

По итогам 20 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 11 строчке с 21 баллом в своем активе.

