Лончар оценил результат матча "Спартак" - "Акрон"

- Особо и ничего сказать. Сначала мы забили гол, а потом у нас пошли ошибки через центр поля, теряли мячи. "Спартак" этим пользовался, потому что они быстрее нас.
На второй тайм мы вышли лучше. Они просто воспользовались нашими ошибками. Не хочу сказать, что мы должны были победить, но на ничью хотя бы наиграли. Я поздравляю "Спартак" с этой победой, - цитирует Лончара "Советский спорт".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, в составе гостей - Максим Болдырев (дубль) и Жилсон Беншимол (пенальти). Гостям по ходу встречи удалось отыграться со счета 1:3.
По итогам 20 сыгранных туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 11 строчке с 21 баллом в своем активе.