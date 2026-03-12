Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Романцев: каюсь, не рассмотрел в Аршавине будущую звезду

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина на чемпионат мира 2002 года.
Фото: сборная России
"Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно", - цитирует Романцева "СЭ".

Напомним, ранее Андрей Аршавин был признан лучшим российским футболистом XXI века по опросу издания "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира 2002 года проходил в Японии и Южной Корее. Сборная России выступала на мундиале в группе Н, где играла против страны-хозяйки Японии, а также национальных команд Бельгии и Туниса. По итогам группового раунда подопечные Олега Романцева набрали 3 очка и финишировали на третьей строчке в турнирной таблице, не пройдя в плей-офф турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится