Бубнов объяснил, для чего Баринов нужен ЦСКА

- Баринов нужен, чтобы Кисляка освободить от большого объёма черновой работы. Когда Баринов ушёл с поля в игре с "Динамо", Кисляк стал глубоко садиться, его не хватало в атаке. Вот для этого он нужен, - сказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
В текущем розыгрыше чемпионата России 29-летний полузащитник провёл 19 матчей. На его счету три забитых мяча и четыре ассиста.
На данный момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата остаётся "Краснодар", набравший 43 балла.