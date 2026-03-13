Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
19:30
ОренбургНе начат

Бубнов объяснил, для чего Баринов нужен ЦСКА

Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению эксперта, новый хавбек может помочь армейцам сбалансировать игру в центре поля и снизить нагрузку на Матвея Кисляка.

- Баринов нужен, чтобы Кисляка освободить от большого объёма черновой работы. Когда Баринов ушёл с поля в игре с "Динамо", Кисляк стал глубоко садиться, его не хватало в атаке. Вот для этого он нужен, - сказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

В текущем розыгрыше чемпионата России 29-летний полузащитник провёл 19 матчей. На его счету три забитых мяча и четыре ассиста.

На данный момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером чемпионата остаётся "Краснодар", набравший 43 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится