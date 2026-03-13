Матчи Скрыть

Игрок сборной Никарагуа высказался о предстоящем матче с Россией

Нападающий сборной Никарагуа Ариагнер Смит высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: ФК "Велес"
По словам Смита, сборная Никарагуа хочет приобрести в матче с Россией ценный опыт.

- Игра со сборной России — больше не про результат, а скорее возможность приобрести ценный опыт для нас. Мы постараемся проделать хорошую работу на поле, - цитирует Смита "Чемпионат".

Ариагнер Смит на данный момент выступает за казахстанский "Улытау Жезказган", ранее он играл в чемпионате Литвы, Латвии, Белоруссии и Узбекистана, а также был игроком московского "Велеса".

Национальная команда России сыграет со сборной Никарагуа 27 марта - встреча состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар". 31 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Мали.

